Белый дом отказался передать демократам записи переговоров Трампа и Путина

Белый дом отказался предоставлять конгрессменам из Демократической партии документы, связанные с переговорами президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Дипломатические сообщения американского президента являются конфиденциальными данными, конгресс не имеет полномочий запрашивать их в рамках своего расследования. Об этом заявил юрист Белого дома Пэт Чиполлоне, передает Regnum.

В январе сообщалось, что конгрессмены США намерены вызвать на беседу переводчиков со встреч президентов. Этот вопрос решено было обсудить после статьи в The Washington Post. В ней утверждалось, что Трамп скрыл от общественности некие детали своей встречи с Путиным в Хельсинки.

В начале июля CNN сообщал, что президент США планирует в Хельсинки провести встречу с Владимиром Путиным "один на один" до того, как к ним присоединятся другие члены делегаций.