Бывшему мэру Перми запретили въезд в Украину: попал под санкции

Бывший мэр Перми, депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко сообщил на своей странице в соцсети Facebook о том, что попал в санкционный список Украины, передает корреспондент Накануне.RU.

В санкционном списке депутат находится под номером 636. Всего в список попали 294 юридических и 848 физических лиц. Основанием для внесения в список стала якобы антиукраинская деятельность.

Комментируя санкции депутат отметил, что с бывшей союзной республикой его связывала служба на Черноморском флоте, и заявил, что у него много друзей и хороших знакомых, живут сейчас в Украине.

"Все они объективно оценивают сложившуюся ситуацию, понимая бездарность и недальновидность нынешнего украинского руководства. Запретили въезд в Украину и не только", - написал парламентарий, отметив также, что время все расставит по своим местам.