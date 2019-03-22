Правительство утвердило расходы РЖД на развитие пермского железнодорожного узла

Премьер Дмитрий Медведев утвердил долгосрочную программу развития РЖД до 2025 г. с расходами на развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина, передает корреспондент Накануне.RU.

На проект в 2019-2025 гг. выделено 42,32 млрд руб., проект позволит оптимизировать перевозки прогнозируемого объема грузов из пермско-соликамского узла.

"Кроме того, оптимизация перевозочного процесса железнодорожным транспортом внутри города за счет строительства нового железнодорожного обхода Перми (от станции Пальники через реку Кама до станции Блочная), включающего в себя сооружение железнодорожного мостового перехода через реку Каму", - говорится в инвестпрограмме.

Напомним, РЖДт планировали в первом квартале представить вариант прохождения трассы Северного ж/д обхода.