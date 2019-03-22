Пермский художник нарисовал лицо на памятнике из списка ЮНЕСКО в Черногории

Художник из Перми Sad face (Алексей Илькаев) создал одну из работ на памятнике из списка ЮНЕСКО в Черногории, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Пермяк "отметился" на Которской крепости. В момент создания работы он не знал, что сооружение – памятник культурного наследия.

"Вандалу можно, и даже нужно. Я потом только узнал, что она – в списке ЮНЕСКО", - высказался художник в комментариях к посту галериста Марата Гельмана, который устроил для Илькаева экскурсию.

Отметим, одна из пермских акций художника – замена "счастья" на "смерть" в знаменитом пермском арт-объекте. Его за это оштрафовали, а композицию пришлось менять.