22 Марта 2019
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В Приморье жители черпают кружками из реки топливо, разлившееся с заправки

В Приморье в Яковлевском районе произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом на одной из заправочных станций.

По официальным данным, переданным генеральным директором ННК-Приморнефтепродукт главе администрации Яковлевского района Николаю Вязовику, произошел разлив порядка 300 литров нефтепродукта.

Местные жители, однако, считают, что вылилось несколько тонн, но об этом не говорят, иначе придется объявлять ЧП.

Топливо попало в расположенные рядом родники, ручьи и реку Гнилушка. Жители района не растерялись - они массово собирают дизельное топливо в емкости.

Так, как рассказал Regnum местный житель Андрей, кружкой он набрал три канистры этой воды. Позже, когда смесь отстоится и разделится на воду и соляру, он собирается заправлять ей трактор.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале, в акватории реки Пышма недалеко от города Березовский, массово погибла рыба. Природоохранная прокуратура организовала проверку.

В конце прошлого года специалисты заповедника "Денежкин камень" сообщили об экологической катастрофе на севере Свердловской области, где начали погибать реки и леса из-за превышения норм меди, кадмия, цинка и железа в водах Шегультана, Косьвы, Тамшёра и Ольховки. Такая экологическая катастрофа возможна из-за карьеров Шемур и Ново-Шемур УГМК.

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В Приморье жители черпают кружками из реки топливо, разлившееся с заправки

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Теги: приморье, топливо, заправка, река



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