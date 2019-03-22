Сборная России по футболу с поражения начала отбор на Евро-2020

Сборная России по футболу с поражения начала отборочный турнир к чемпионату Европы-2020. Команда Станислава Черчесова в гостях уступила Бельгии, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча прошла вечером в четверг и завершилась со счетом 3:1. У хозяев дублем отметился Эден Азар, еще один гол на счету Юри Тилеманса. В составе россиян отличился Денис Черышев. Стоит отметить, что под занавес встречи Россия осталась в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален Александр Головин.

В воскресенье подопечные Черчесова проведут второй матч отбора на Евро-2020. Команда в гостях сыграет со сборной Казахстана, которая в четверг разгромила Шотландию со счетом 3:0.