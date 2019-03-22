ВТБ требует от владельцев "Трансаэро" 250 млрд рублей

ВТБ подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих акционеров авиакомпании "Трансаэро".

Иск подан к Ольге и Александру Плешаковым, а также к главе Межгосударственного авиационного комитета Татьяне Анодиной, которая является матерью Александра Плешакова и была акционером "Трансаэро" с долей 3%.

В иске говорится, что совместно семья Плешаковых и подконтрольные им компании владели 53% "Трансаэро".

ВТБ был одним из крупнейших кредиторов "Трансаэро", выдав в 2014–2015 годах три займа на общую сумму 12,5 млрд руб. Сейчас банк стоит в третьей очереди кредиторов в рамках банкротства.

Как говорится в иске, руководство авиакомпании задним числом изменило отчетность за 2012-й — третий квартал 2014 года, и "она содержит признаки недостоверности", о чем банк узнал уже впоследствии.

В иске отмечается, что, несмотря на убытки компании, "Трансаэро" выплачивало дивиденды по итогам 2013 года и вознаграждения ключевому управленческому персоналу, что ВТБ интерпретирует как незаконный вывод активов на 248 млн руб.

Сумму иска ВТБ обосновывает тем, что, согласно закону о банкротстве, размер субсидиарной ответственности равен совокупному размеру требований кредиторов.

В случае "Трансаэро" это 240,5 млрд руб. требований, включенных в реестр, и 8,7 млрд руб. требований кредиторов по текущим платежам, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, более пяти тысячам работникам авиакомпании "Трансаэро" выплачены задолженность по заработной плате и иные выплаты. Общая сумма долга перед сотрудниками составила около 677 млн рублей.

По результатам проведённой следственной работы удалось добиться установления преимущественного погашения задолженности. Таким образом, 5 тыс. 953 бывших работника "Трансаэро" было выплачено в сумме 625 млн руб.

Напомним, перевозчик прекратил полёты осенью 2015 года, когда Росавиация отозвала у компании сертификат эксплуатанта. Иски о банкротстве перевозчика подали Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ24 и Федеральная налоговая служба. Позднее в Минтрансе заявили, что восстановление полетов авиакомпании невозможно. В конце августа по решению суда был заочно арестован экс-гендиректор "Трансаэро" Александр Бурдин, обвиняемый в невыплате зарплат.