Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуайдо в терроризме

Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо Роберто Эухенио Марреро обвиняется в организации преступных террористических групп. Об этом сообщил глава МВД латиноамериканской страны Нестор Ревероль.

Поводом для такого обвинения, как передаёт "РИА Новости", послужило изъятие партии оружия и наличных денег в иностранной валюте при проведении обысков в доме гражданина.

Представитель полиции добавил, что данным задержанием была разгромлена ещё одна террористическая ячейка, которая готовила ряд выборочных атак.

"Для этого они могли нанять колумбийских и центральноамериканских наёмников, чтобы покуситься на жизнь политических лидеров, военных, верховных судей и осуществить акты саботажа в сфере государственных услуг, чтобы создать хаос в венесуэльском обществе", — отметил Ревероль в своём телеобращении к нации.

Напомним, 23 января Гуайдо провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы вместо Николаса Мадуро, недавно занявшего пост главы республики во второй раз и не признанного Организацией американских государств и Вашингтоном.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, поддержку так называемому лидеру венесуэльской оппозиции выразили в совместном заявлении президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару.