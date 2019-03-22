Стали известны подробности по делу терапевта, из-за которой скончалась жительница Урала

В Челябинской области закончено расследование дела, фигурантом которого стал замглавного врача городской больницы Верхнего Уфалея.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, в июле 2017 года в больницу поступила местная жительница, которой был поставлен предварительный диагноз – желудочно-кишечное кровотечение.

Обвиняемая, заступив на дежурство, не разработала план обследования больной, не назначила клиническое исследование крови и гастродуоденоскопию. В результате женщина скончалась от язвенной болезни желудка.

Медицинская экспертиза показала, что между действиями обвиняемой, которая не провела своевременного диагностирования заболевания и смертью пациентки от язвенной болезни желудка, есть прямая причинно-следственная связь.

Также обвиняемой не было организовано правильное лечение, которое могло исключить смерть пациентки.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Министру здравоохранения области внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступления.