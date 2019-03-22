Росстат: Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился

Численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составила около 19 млн человек, согласно предварительным данным Росстата.

Как сообщается на сайте ведомства, количество бедных составило 18,9 млн человек или 12,9% от общей численности населения.

Таким образом, данный показатель снизился с 2017 года на 0,3%.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Росстат ранее изменил методику расчёта доходов населения — теперь данные будут публиковаться ежеквартально. Также все показатели последних шести лет будут пересчитаны по новому стандарту.