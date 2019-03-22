В Тюмени сотрудники Росгвардии получили служебное жилье

В преддверии Дня войск национальной гвардии РФ, в Тюмени сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, в котором будут жить семьи военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

Как сообщили Накануне.RU в Управления Росгвардии по Тюменской области, жилье получили 153 семьи. Кроме военнослужащих и сотрудников подразделений войск правопорядка, проходящих службу в регионе, квартиры получили ещё 47 семей военнослужащих Росгвардии, приехавшие из разных регионов страны.

В новом доме три подъезда и секции различной этажности от 10 до 18 этажей. На придомовой территории имеются две детские площадки, многоуровневая парковка, а вблизи школа и детский сад.