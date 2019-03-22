Саммит ЕС принял решение об отсрочке Brexit

Лидеры 27 стран Евросоюза (ЕС) приняли решение о продлении срока выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit).

Ранее, как сообщало Накануне.RU, премьер-министр Королевства Тереза Мэй попросила об отсрочке Brexit на три месяца, после того как за это проголосовал британский парламент в лице 412 депутатов.

Как передаёт "Интерфакс", Европейский совет принял решение продлить процедуру выхода до 22 мая, при условии одобрения соответствующего соглашения палатой общин на следующей неделе.

"Если соглашение о выходе не будет одобрено палатой общин на следующей неделе, то Европейский совет согласен на продление до 12 апреля 2019 года", — говорится в постановлении саммита.