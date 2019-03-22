22 Марта 2019
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Политика В России

Зарплата чиновников в 2018 году выросла на 7,7%

Среднемесячная начисленная заработная плата государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 49,4 тыс. руб.

По данным Росстата, рост зарплат на 6,3%, до 72,5 тыс. руб. отмечен в органах законодательной власти, в органах исполнительной власти зарплаты поднялись на 7,7% — до 50,9 тыс. руб. Также выросли зарплаты госслужащих, работающих в судах и прокуратуре, — до 37,3 тыс. руб. (+6,5%).

Всего на должностях муниципальной службы в 2018 году было занято 299,8 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, в феврале в России замедлился рост реальных зарплат. Такие данные опубликовал Росстат. По данным ведомства, темп роста реальных начисленных зарплат в феврале текущего года составил 0,7% против 1,1% месяцем ранее.

Рост реальных зарплат в годовом выражении в январе-феврале составил, по подсчётам Росстата, 0,9%. При этом размер среднемесячной начисленной зарплаты вырос на 6% год к году и достиг 43,03 тыс. руб., сообщает news.ru.

Как сообщалось ранее, Росстат будет публиковать данные о доходах населения раз в квартал.

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Зарплата чиновников в 2018 году выросла на 7,7%

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Теги: зарплата, чиновники



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