МЭР: рост экономики - выше ожиданий

Темпы роста российской экономики в феврале повысились по сравнению с показателями января.

Как сообщает Минэкономразвития, ВВП вырос на 1,5% в годовом исчислении в феврале по сравнению с динамикой в 0,7% месяцем ранее. Этому поспособствовал рост промышленного производства, который ускорился из-за активности в обрабатывающей промышленности. Высокие темпы роста обрабатывающих отраслей России, по оценкам экспертов МЭР, "в значительной степени носили "компенсирующий" характер после январского спада на 1,0% г/г".

Как подчеркивают в министерстве, "февральские данные позволяют говорить о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий Минэкономразвития России", сообщают "Вести экономика".

Напомним, в сентябре 2018 года премьер Дмитрий Медведев предрек россиянам "непростой" шестилетний цикл в экономике. По прогнозам кабмина, экономический рост в 2019 году замедлится, однако в перспективе он должен ускориться и обогнать общемировой.

В конце декабря Медведев назвал "вполне позитивными" экономические итоги года. Такое мнение он озвучил в ходе традиционной беседы с телеканалами.

В минувшем феврале глава кабмина сообщил, что через шесть лет экономику страны ожидает мощная "гравитация".