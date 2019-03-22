МЭР: рост экономики - выше ожиданий

22 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

МЭР: рост экономики - выше ожиданий

Темпы роста российской экономики в феврале повысились по сравнению с показателями января.

Как сообщает Минэкономразвития, ВВП вырос на 1,5% в годовом исчислении в феврале по сравнению с динамикой в 0,7% месяцем ранее. Этому поспособствовал рост промышленного производства, который ускорился из-за активности в обрабатывающей промышленности. Высокие темпы роста обрабатывающих отраслей России, по оценкам экспертов МЭР, "в значительной степени носили "компенсирующий" характер после январского спада на 1,0% г/г".

Как подчеркивают в министерстве, "февральские данные позволяют говорить о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий Минэкономразвития России", сообщают "Вести экономика".

Напомним, в сентябре 2018 года премьер Дмитрий Медведев предрек россиянам "непростой" шестилетний цикл в экономике. По прогнозам кабмина, экономический рост в 2019 году замедлится, однако в перспективе он должен ускориться и обогнать общемировой.

В конце декабря Медведев назвал "вполне позитивными" экономические итоги года. Такое мнение он озвучил в ходе традиционной беседы с телеканалами.

В минувшем феврале глава кабмина сообщил, что через шесть лет экономику страны ожидает мощная "гравитация".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

МЭР: рост экономики - выше ожиданий

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: экономика, ВВП, Минэкономразвития



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.02.2019 11:16 Мск Депутат – о прогнозе Медведева: "Лучше будет только с другим правительством"
Ранее 13.02.2019 10:08 Мск Медведев прогнозирует экономике России "мощную гравитацию"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Правильно ли отказали Грудинину в передаче мандата?

Результаты 2552

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети