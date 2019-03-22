Лондонский суд приостановил производство по делу "Газпрома" и "Нафтогаза"

Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между российской компанией "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

Судебный процесс приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа в Швеции.

В российской компании заявили, что продолжат защищать свои права, сообщает RT.

Напомним, в феврале "Нафтогаз" объявил о начале процесса по взысканию активов "Газпрома" в Люксембурге. Тогда отмечалось, что "Нафтогаз" уже получил газ на сумму более $2 млрд.

Остальные деньги компания хочет получить путем принудительного исполнения в Нидерландах и Великобритании.

Как сообщало Накануне.RU, замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко недавно заявила, что Россия "все равно" заключит новый контракт. Ранее "Нафтогаз" заявил, что откажется от поданного в прошлом году иска против "Газпрома" на $11,6 млрд только в том случае, если "Газпром" заключит новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину, причем с гарантиями оплаты. Фактически речь идет о том, чтобы заставить Россию заплатить за неиспользование украинской ГТС после 2019 года.