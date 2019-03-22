22 Марта 2019
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Экономика В России

Кабмин продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

Российское правительство решило продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации топливного рынка еще на три месяца.
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Как сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, для нефтяников будет скорректированы некоторые обязательства. "Надо очень деликатно посмотреть, потому что сейчас окончание действия этих соглашений совпадает с сезоном повышенного спроса на топливо. Поэтому нужно очень аккуратно уточнить эти обязательства по объемам поставок и на биржу, и на внутренний рынок летнего дизеля и бензина", - отметил он.

По словам вице-премьера, кабмин готов снизить требования по темпам увеличения поставок топлива на внутренний рынок с нынешних 3%, сообщает "Интерфакс".

Напомним, соглашение о регулировании внутренних цен между Правительством, ФАС и нефтяниками заканчивается 31 марта.

Тем временем, проект членов КПРФ о госрегулировании внутренних цен на бензин дошел до первого чтения в Госдуме. Несмотря на то, что сами депутаты в прошлом году требовали "укротить" ценники на АЗС, профильный комитет дал отрицательное заключение, как и кабинет министров. В 2018 г. топливная инфляция в России почти в два раза превысила общую, при этом власти обещают, что в наступившем году бензин в рознице подорожает на 4,3%. Оптимистичной такую оценку считают не только эксперты, но и сенаторы – члены Совфеда уже просили ввести законодательное ограничение роста цен.

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Кабмин продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

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Теги: бензин, АЗС, кабмин, соглашение, нефтяники



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