В Роскачестве назвали самые полезные продукты в России

22 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

В Роскачестве назвали самые полезные продукты в России

В России выпускают немало товаров высокого качества.

В качестве примера глава организации Максим Протасов сообщил, что в 95% отечественных соков и морсов, которые исследовало Роскачество, совсем не было добавок и консервантов. Кроме того, у России есть шанс стать одним из мировых лидеров по экспорту растительного масла, которое у нас выпускается действительно очень высокого качества, и является натуральным продуктом. Как отметил Протасов, аналогичная ситуация и в ряде молочной продукции.

"Если говорить об антибиотиках - то, например, в том же курином мясе мы отклонения от действующих норм увидели в менее чем 10%. Несколько больше видели в меде - в 21 проценте исследованных образцов", - отметил глава Роскачества.

По его словам, в настоящее время ведутся работа над стандартами, которые должны свести к минимуму содержание антибиотиков в продуктах питания российского производства, сообщает "Российская газета".

В 2017 году эксперты Роскачества провели исследование колбасы "Докторская " 30 популярных производителей и нашли почти в половине антибиотики. По данным экспертов, производители восьми торговых марок используют при производстве колбасы каррагинан, чтобы получить необходимую консистенцию фарша, при этом до потребителя данная информация не доведена.

Как отметили в Роскачестве, согласно рекомендациям ГОСТ Р 52196-2011, колбаса "Докторская" должна быть изготовлена из свино-говяжьего фарша. Мяса курицы в ней быть не должно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Роскачестве назвали самые полезные продукты в России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Роскачество, продукты питания



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Правильно ли отказали Грудинину в передаче мандата?

Результаты 1459

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети