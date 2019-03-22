В Роскачестве назвали самые полезные продукты в России

В России выпускают немало товаров высокого качества.

В качестве примера глава организации Максим Протасов сообщил, что в 95% отечественных соков и морсов, которые исследовало Роскачество, совсем не было добавок и консервантов. Кроме того, у России есть шанс стать одним из мировых лидеров по экспорту растительного масла, которое у нас выпускается действительно очень высокого качества, и является натуральным продуктом. Как отметил Протасов, аналогичная ситуация и в ряде молочной продукции.

"Если говорить об антибиотиках - то, например, в том же курином мясе мы отклонения от действующих норм увидели в менее чем 10%. Несколько больше видели в меде - в 21 проценте исследованных образцов", - отметил глава Роскачества.

По его словам, в настоящее время ведутся работа над стандартами, которые должны свести к минимуму содержание антибиотиков в продуктах питания российского производства, сообщает "Российская газета".

В 2017 году эксперты Роскачества провели исследование колбасы "Докторская " 30 популярных производителей и нашли почти в половине антибиотики. По данным экспертов, производители восьми торговых марок используют при производстве колбасы каррагинан, чтобы получить необходимую консистенцию фарша, при этом до потребителя данная информация не доведена.

Как отметили в Роскачестве, согласно рекомендациям ГОСТ Р 52196-2011, колбаса "Докторская" должна быть изготовлена из свино-говяжьего фарша. Мяса курицы в ней быть не должно.