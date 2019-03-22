Глава Русгеологии отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов покинул свой пост.

Как сообщила заместитель главы ведомства Оксана Тарасенко, решение об отставке было принято после поступления директивы от правительства. "Росимущество выпустило соответствующее распоряжение. Все в рамках, установленных законом", — отметила она.

Панов руководил Росгеологией с 2013 года. До этого он курировал производственные активы группы "Норильский никель" за рубежом, сообщает ТАСС.

Напомним, в январе был уволен первый замдиректора Росгеологии Руслан Горринг. Причиной стала запись стрима на сервисе Twitch, на которой чиновник рассказывает про встречи с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и отношения с сотрудницами госхолдинга. В марте Горринга задержали в аэропорту для допроса в качестве подозреваемого в свершении мошенничества в особо крупном размере.