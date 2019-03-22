Житель Хабаровского края застрелил напавшего тигра

В поселке Золотой Хабаровского края амурский тигр напал на корову.

Взрослый самец забрался в частное подворье, убил корову и попытался напасть на хозяина. Когда мужчина зашел в хозпостройку, то увидел задавленную тигром корову. Обороняясь, хозяину двора пришлось ударить тигра вилами. После этого он взял ружье и застрелил краснокнижное животное.

После этого он вызвал сотрудников полиции и специалистов охотнадзора. Специалисты, осмотревшие тело тигра выяснили, что самец был уже в преклонном возрасте и имел соответствующие возрасту заболевание.

Не исключено, что из-за этого тигр не мог самостоятельно добывать себе пищу в природе, сообщает "Интерфакс".