В Кремле прокомментировали статью Bloomberg о планах по сохранению Путина у власти

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "вольными упражнениями" публикацию Bloomberg о том.

Агентство сообщило о том, что российские власти изучают различные варианты, которые позволят действующему президенту РФ Владимиру Путину остаться у власти после окончания полномочий в 2024 году.

"Это такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле", — заявил пресс-секретарь Путина.

По его словам, у администрации президента напряженная повестка дня, нацеленная на реализацию майского указа президента России. Как отметил официальный представитель Кремля, этим документом установлены сроки, которые "не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами".

Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, Путин может сохранить власть после 2024 году, после объединения России и Белоруссии. В этом случае Путин возглавит новую страну и сможет обойти конституционные ограничения по числу президентских сроков.

Еще один план - схожий со сменой власти в Казахстане, сообщает ТАСС.

Напомним, Нурсултан Назарбаев, без малого 30 лет возглавлявший страну, объявил о своей отставке 19 марта. Сообщалось, что он останется главой партии "Нур-Отан" и членом Совбеза Казахстана.

На период до следующих выборов страну возглавит работавший с Назарбаевым с первых лет независимости Казахстана спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.