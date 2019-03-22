Сегодня уральский полпред Николай Цуканов отмечает день рождения

Полномочному представителю президента РФ в Уральском федеральном округе Николаю Цуканову сегодня исполняется 54 года. Как сообщили Накануне.RU в аппарате полпреда, его уже поздравляют высокие чины из Москвы, главы регионов УрФО, руководители территорий и многие другие официальные лица. Специально отмечать свой день рождения Цуканов не собирается.

Напомним, что Цуканов был назначен наместником главы государства в УрФО 26 июня 2018 года. Руководящие должности на муниципальной, а затем на государственной службе занимает с 2005 года, от главы Гусевского муниципального района Калининградской области, до губернатора этого региона (с 2010 по 2016 годы). С 2016 по 2017 годы занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе, 25 декабря 2017 года он стал помощником президента России.

За то небольшое время, что трудится в округе, уже успел показать себя весьма активным управленцем, способным наладить взаимодействие между регионами УрФО, при этом жестко, но корректно контролируя работу подчинённых.

Редакция Накануне.RU присоединяется к поздравлениям Николая Николаевича с личным праздником!