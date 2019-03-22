22 Марта 2019
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Сегодня уральский полпред Николай Цуканов отмечает день рождения

Полномочному представителю президента РФ в Уральском федеральном округе Николаю Цуканову сегодня исполняется 54 года. Как сообщили Накануне.RU в аппарате полпреда, его уже поздравляют высокие чины из Москвы, главы регионов УрФО, руководители территорий и многие другие официальные лица. Специально отмечать свой день рождения Цуканов не собирается.

Напомним, что Цуканов был назначен наместником главы государства в УрФО 26 июня 2018 года. Руководящие должности на муниципальной, а затем на государственной службе занимает с 2005 года, от главы Гусевского муниципального района Калининградской области, до губернатора этого региона (с 2010 по 2016 годы). С 2016 по 2017 годы занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе, 25 декабря 2017 года он стал помощником президента России.

За то небольшое время, что трудится в округе, уже успел показать себя весьма активным управленцем, способным наладить взаимодействие между регионами УрФО, при этом жестко, но корректно контролируя работу подчинённых.

Посёлок Рудный, школа номер 34, Николай Цуканов, Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев, Юрий Биктуганов(2019)|Фото: Накануне.RU

Николай Цуканов(2018)|Фото: Накануне.RU

цуканов николай николаевич полномочный представитель президента рф в урфо(2018)|Фото: Накануне.ru

Редакция Накануне.RU присоединяется к поздравлениям Николая Николаевича с личным праздником!

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Сегодня уральский полпред Николай Цуканов отмечает день рождения

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Теги: Николай Цуканов, день рождения, УрФО



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