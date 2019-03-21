22 Марта 2019
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Политика За рубежом

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Голанские высоты нужно признать частью Израиля, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет РИА "Новости".

Он отметил, что через полвека настал момент для США признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Трамп добавил, что Голаны представляют стратегическое значение и важны для безопасности Израиля.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на переговорах с госсекретарем США Майклом Помпео добивался того, чтобы США признали суверенитет Израиля над значительной частью Голанских высот.

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Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

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Теги: Голанские высоты, Израиль, Дональд Трамп



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