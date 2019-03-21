22 Марта 2019
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Тараканы, просрочка и повара без санкнижек: как организовано школьное питание в регионах

Накануне в администрации города Калуги прошло общее собрание комитетов гордумы. На мероприятии рассматривалась жалоба директора школы №5 на плохое качество питания в столовой учебного заведения, передает корреспондент Накануне.RU. По словам директора, недовольство учеников настолько высоко, что они массово отказываются от школьных обедов.

По итогам совещания была создана общественная комиссия, которая отправилась в школу для выяснения причин недовольства. В ходе проверки удалось выявить целый ряд нарушений. В частности, готовые блюда не соответствовали нормативам, а сотрудники столовой работали без действующих санитарных книжек. Также стало известно, что поставщик продуктов питания снизил цены на 50% для того, чтобы выиграть тендер. Это сильно отразилось на качестве блюд в школьной столовой.

столовая(2018)|Фото: Накануне.RU

Волна проверок школьных столовых прокатилась и по Приамурью. Как сообщили в Роспотребнадзоре, там также было выявлено множество нарушений. Рацион школьников не соответствовал нормам: была обнаружена серьезная нехватка овощей и фруктов. Кроме того, надзорным ведомством было изъято около 380 кг продуктов с истекшим сроком годности. А на складах обнаружили сыр и молоко неизвестного происхождения.

Проверки прошли и в других регионах страны. Так, в Магадане прокуратура выявила факт приготовления пищи из просроченных продуктов. На пищеблоке одной из школ в Саратовской области инспекторов встретила вопиющая антисанитария:  тараканы массово ползали по кухне. Насекомые попадали даже в кастрюли с готовой едой. Родители учащихся не раз жаловались на отвратительное качество блюд в столовых.

Текущие проблемы в сфере школьного питания уже обсуждаются на уровне правительства. Один из вариантов их решения - внедрение единых стандартов и требований на федеральном уровне. С помощью установки жесткого контроля над поставщиками и разработки единого меню удастся значительно улучшить качество обедов в образовательных учреждениях. Как отметил председатель правительства РФ Алексей Гордеев, за качество школьного питания в первую очередь должны отвечать именно поставщики продуктов.

В Совете Федерации уже приступили к подготовке законопроекта об организации социального питания. Принятие документа законодатели обсудят во время весенней сессии.

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Тараканы, просрочка и повара без санкнижек: как организовано школьное питание в регионах

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Теги: школьное питание, законопроект об организации социального питания, школьные столовые



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