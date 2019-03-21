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Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Российскую певицу Юлию Началову похоронили днем 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы.

Церемония прощания закончилась продолжительными аплодисментами поклонников, пишет "Газета.ru".

На похороны приехали много известных личностей - Филипп Киркоров, Катя Лель, Андрей Разин, Сергей Лазарев и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Напомним, Началова умерла в больнице 16 марта из-за остановки сердца. У певицы на фоне подагры обострились сразу несколько заболеваний.

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Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

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Теги: Юлия Началова, похороны, Троекуровское кладбище



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