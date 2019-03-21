Пять пермских предприятий получат финансирование от "Корпорации МСП"

Пять пермских предприятий получат финансовую поддержку от "Корпорации МСП", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Пермского края.

Свои инвестпроекты предприятия презентовали сегодня в присутствии главы региона Максима Решетникова и замгедиректора корпорации Натальи Ларионовой.

Сообщается, что общий объём кредитно-гарантийной поддержки данных проектов в рамках Национальной гарантийной системы может составить 453,8 млн рублей. Общий объём инвестиций в проекты с учётом средств предприятий – 753,7 млн рублей.

"ООО "Синтез" презентовали программу строительства завода по производству коагулянтов, ООО "Чусовские минеральные удобрения" – проект строительства завода по производству гранулированных минеральных удобрений, представители ИП Тарасенко А.В. предложили проект модернизации оборудования обувной фабрики, а чусовское ООО "Белый камень" – расширения парка грузовой техники на базе действующего предприятия. ООО "Промтранс" рассчитывает на поддержку Корпорации МСП в приобретении грузовых железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

"Теперь всё зависит от того, насколько активно мы будем взаимодействовать. Для нас, как региона, это крайне важно. В малом и среднем бизнесе мы, в частности, создаём рабочие места, которые нам понадобятся в ближайшие годы, в том числе и для молодёжи. Кроме того, важно, что часть проектов, представленных сегодня, реализуется, в том числе, и в моногородах Пермского края", - прокомментировал итоги встречи Решетников.