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Общество Центральный ФО Московская область

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала, сколько родителей были лишены родительских прав в прошлом году

В прошлом году в Московской области родительских прав были лишены 1 тыс. 165 родителей. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, передает корреспондент Накануне.RU.

За жестокое обращение с детьми родительских прав лишены пять человек, уточнила омбудсмен. При этом лишь 32 родителя восстановили свои права по суду.

Мишонова подчеркнула, что лишение родительских прав - это крайняя мера, и неверным является утверждение, "что все службы заточены на то, чтобы отобрать детей".

Также, по словам уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье, за последнее время возросло количество обращений со стороны посторонних людей, заявляющих о том, что дети находятся в тяжелой ситуации. "За прошлый год было 158 таких обращений, за этот год - уже 20", - рассказала она.

Мишонова уточнила, что в прошлом году на учет были поставлены 5 тыс. 157 неблагополучных семей. "Мы должны понимать, что в общей сложности это 12 тыс. 124 таких семьи.  Никаких ресурсов не хватит, чтобы специалистам органов опеки с этой семьей быть каждый день и быть уверенными, что с ними ничего не случится", - отметила она.

При этом детский омбудсмен признала, что в органах опеки требуется реструктуризация, реформы и  новые прописанные полномочия. "Нам нужна большая профилактическая работа по семейному неблагополучию, а также по выработке мер поддержки одиноких родителей", - добавила Мишонова.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе нашли 5-летнюю девочку, которая была в истощенном состоянии, а в ее шею вросло украшение. Соседи постоянно слышали за стенкой детский плач, но не могли достучаться до собственников - дверь никто не открывал. Когда ребенок начал плакать очень сильно, соседи вызвали сотрудников МЧС. Спасатели вскрыли квартиру и в огромных кучах мусора в квартире нашли одинокого ребенка - взрослых в квартире не оказалось. Позднее суд арестовал мать девочки.

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Детский омбудсмен Подмосковья рассказала, сколько родителей были лишены родительских прав в прошлом году

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Теги: Ксения Мишонова, органы опеки, дети-маугли, подмосковье



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