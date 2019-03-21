21 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР За рубежом

ЕСПЧ признал действия СССР "геноцидом"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) расширил понятие геноцида так, чтобы подогнать под него действия СССР в Литве и других республиках.
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Как пишет "Европейская правда", 12 марта ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Дрелингас против Литвы", признав, что Станиславас Дрелингас участвовал в геноциде в связи с его причастностью к операции, в результате которой в 1956 году был казнен один из лидеров антисоветского движения в Литве Адольфас Раманаускас.

Своим решением ЕСПЧ расширил термин "геноцид", и теперь под него могут подпадать действия массового истребления людей за их политические убеждения, социальный статус, имущественное положение. Это противоречит самому понятию "геноцид", означающему убийства по признаку происхождения.

ЕСПЧ принял чисто политическое решение, которое теперь позволяет назвать геноцидом даже борьбу с преступными сообществами. То, что оно имеет явную антироссийскую направленность, только подчеркивает упадок, в котором находятся западные институты и "правовое общество", где верховенство права существует лишь на бумаге.

Что же касается "геноцида" СССР в Литве, то в 1945-1991 гг. население республики выросло почти на 50% - с 2,5 до 3,7 млн человек. С 1992 г. оно сократилось до 2,8 млн, а скорость убывания населения независимой Литвы одна из наибольших в мире. Вопрос о подлинном геноциде в Литве остается открытым.

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ЕСПЧ признал действия СССР "геноцидом"

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Теги: ЕСПЧ, геноцид, Литва



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