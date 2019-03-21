Прокуратура просит ужесточить приговор главе югорского застройщика, который не сдал жильё "из-за Путина и Крыма"

Прокуратура обжаловала "условку", которую получил глава компании "СМП-68" Олег Буркин, наказанный за обман дольщиков, невыплату зарплаты и растрату, сообщил Накануне.RU один из пострадавших югорчан Вадим Шамсутдинов.

Напомним, по версии следствия, руководитель украл у дольщиков в октябре 2014 – ноябре 2016 гг. – 4 млн 800 тыс. руб., а в октябре – декабре 2016 г. – 11 млн руб. Сделал он это в рамках махинаций со строительством домов в микрорайоне №9 Лангепаса, а также дома №42 по ул. Мира. Кроме того, Буркин обвинялся в невыплате 680 тыс. руб. зарплаты работникам предприятия, злоупотреблении полномочиями, злостном неисполнении вступивших в силу решений по искам различных компаний к предприятию. Согласно приговору суда, он получил за это пять лет условно.

В прокуратуре полагают, что условное наказание не в полной мере учитывает характер и степень опасности совершённых преступлений. Также при вынесении решения не было учтено, что Буркина уже наказывали за нарушения трудового законодательства – в частности, уже штрафовали на 100 тыс. руб. за долги по зарплате.

"Причинённый потерпевшим ущерб не возмещён, дома в которых они купили квартиры, не строят, из-за чего назначение условного наказания не будет способствовать восстановлению нарушенных прав. Учитывая количество преступлений, их тяжесть и резонанс уголовного дела только реальное лишение свободы достигнет цели наказания, приведёт к исправлению подсудимого и предупредит совершение им новых преступлений", - говорится в апелляционном представлении.

На основании этих и иных аргументов прокуратура просит изменить приговор и отправить Буркина в колонию общего режима не меньше, чем на восемь лет, а также на полтора года лишить его права занимать руководящие должности. Арест на перечисленное в приговоре имущество следует сохранить до конца строительства проблемных домов.

Отметим, ранее с аналогичными требованиями выступили обманутые дольщики.