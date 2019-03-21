Ñóä ðàçâåë Ìàðàòà Áàøàðîâà è åãî òðåòüþ æåíó Åëèçàâåòó Øåâûðêîâó

21 Ìàðòà 2019
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×èòàéòå òàêæå:

Â êîíöå äåêàáðÿ 2018 ãîäà â ÑÌÈ ïîÿâèëèñü ñîîáùåíèÿ î òîì, ÷òî Áàøàðîâ, ÿêîáû, ñëîìàë íîñ ñâîåé ñóïðóãå Åëèçàâåòå. Èñòîðèÿ îêàçàëàñü çàïóòàííîé: îäíîìó èç èçäàíèé èíôîðìàöèþ îïðîâåðãëà áûâøàÿ æåíà Ìàðàòà – òîæå Åëèçàâåòà, íî Êðóöêî. Â èòîãå òåìà ñîøëà íà íåò. È âîò òåïåðü ñíîâà çàçâó÷àëà: Øåâûðêîâà çàÿâèëà î ðàçâîäå ñ Áàøàðîâûì, à òîò ñåðäèòñÿ, ìîë, óçíàë îá ýòîì òîëüêî èç ÑÌÈ è ñîöèàëüíûõ ñåòåé.

ÃÅ“ÃÂ°Ã‘â‚¬ÃÂ°Ã‘âˆš Ãâˆ˜ÃÂ°Ã‘Ë†ÃÂ°Ã‘â‚¬ÃÂ¾ÃÂ² Ãâˆ¢ÃÂ»ÃÂ¸ÃÂ·ÃÂ°ÃÂ²ÃÂµÃ‘âˆšÃÂ° ÃÂ¨ÃÂµÃÂ²Ã‘âˆ¹Ã‘â‚¬ÃÂºÃÂ¾ÃÂ²ÃÂ°|ÃÂ¤ÃÂ¾Ã‘âˆšÃÂ¾:Ãâˆ™ÃÂ°Ã‘ÂÃÂ¸ÃÂ»ÃÂ¸ÃÂ¹ ÃÂ¡ÃÂµÃ‘â‚¬ÃÂ³ÃÂµÃÂµÃÂ²/HELLO!

Åëèçàâåòà íàïèñàëà ïî ïîâîäó ðàññòàâàíèÿ ïîñò â Instagram: " Åñòü âåùè î êîòîðûõ íå õî÷åòñÿ ðàññêàçûâàòü... Ïîòîìó ÷òî ýòî íå ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè è ðàäîñòè. Ýòî áîëü è ðàçî÷àðîâàíèå. ß ïîëþáèëà èñêðåííå è ÷èñòî, ñ áîëüøèì íàñëàæäåíèåì ïàäàëà â ýòè îòíîøåíèÿ. ß êàê è ëþáàÿ äðóãàÿ äåâóøêà âåðèëà â ñêàçêó è ìå÷òàëà î íåé. Äà, ÿ îòêàçûâàëàñü âåðèòü ñëóõàì è áûëà óâåðåííà íà 100% ,÷òî òàêîãî ïðîñòî íå ìîæåò áûòü...ß âåðèëà â ÷åëîâåêà. Íå ìîæåò áûòü ,÷òîáû ó ýòîé ìåäàëè áûëî äâå ñòîðîíû. Íî óâû...Ïîçæå ÿ ñâÿòî âåðèëà, ÷òî ëþáîâü ìîæåò âñ¸ èçìåíèòü, èñïðàâèòü, èçëå÷èòü. ×òî ìàëåíüêèé ðåáåíîê ñìîæåò ïîâëèÿòü. Íè÷åãî íå ìåíÿëîñü, íå õâàòàëî ñèë óéòè, âåäü ïîëþáèëà ÿ äðóãóþ ñòîðîíó ÷åëîâåêà. ×óâñòâà ñòûäà è êîì â ãîðëå ïåðåñòàëè ïîêèäàòü. Ñòûäíî â ýòîì æèòü, ñòûäíî ñêðûâàòü, ñòûäíî ãîâîðèòü. Ñåé÷àñ óæå íåò ñìûñëà ñêðûâàòü. ß æäàëà, ÷òî Ìàðàò íàéä¸ò â ñåáå ñèëû è íóæíûå ñëîâà, ÷òîáû ïðîêîììåíòèðîâàòü ýòó ñèòóàöèþ, íî îí ñíîâà äåëàåò âèä, ÷òî íè÷åãî íå ïðîèçîøëî è âñ¸ õîðîøî. Ìíå î÷åíü æàëü, ÷òî ó íåãî íåò æåëàíèÿ âûëå÷èòüñÿ è ïîêîí÷èòü ñ ýòèì íåäóãîì ðàäè íàøåé ñåìüè, ðàäè ñâîèõ äåòåé, ðàäè ñâîåé êàðüåðû. Ìíîãî áûëî õîðîøåãî, ìíîãî áûëî âëîæåíî ñèë, òåðïåíèÿ è ëþáâè. Ñàìîå áîëüøîå ñ÷àñòüå, êîòîðîå ñëó÷èëîñü â ìîåé æèçíè ýòî íàø ñûí Ìàðñåëü. Ðàäè íåãî íàäåþñü ,÷òî ìû ñîõðàíèì õîðîøèå, äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ".

Âîçìîæíî, ïîä "íåäóãîì" Øåâûðêîâà èìååò â âèäó ïðèñòðàñòèå Ìàðàòà ê àëêîãîëþ, î êîòîðîì ãîâîðèëà è åãî ïðåäûäóùàÿ æåíà Åêàòåðèíà Àðõàðîâà. Îíà áûëà çàìóæåì çà Áàøàðîâûì ñîâñåì íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, à ïîòîì äîëãî ðàññêàçûâàëà â ïåðåäà÷àõ âðîäå "Ïóñòü ãîâîðÿò" îá àëêîãîëèçìå ñóïðóãà è äîìàøíåì íàñèëèè. Îíà äàæå ïîêàçûâàëà ñèíÿêè íà ëèöå, êîòîðûå åé, ÿêîáû, îñòàâèë ñóïðóã. Âïðî÷åì, íå ïðåäûäóùàÿ, íå íûíåøíÿÿ ñóïðóãè àêòåðà íå ïîäàâàëè íà íåãî çàÿâëåíèé â ïîëèöèþ.

Â 2017 ãîäó ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí î äåêðèìèíàëèçàöèè ïîáîåâ â ñåìüå. Çà ïåðâè÷íîå ñîâåðøåíèå ïîáîåâ ñåé÷àñ ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü (ðàíåå çà ïîáîè áûëà óñòàíîâëåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñðîêîì äî äâóõ ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû).

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Ðàíåå 18.02.2019 09:17 Ìñê Æåíà Ìàðàòà Áàøàðîâà ðàññêàçàëà, ïî÷åìó ðåøèëà ðàçâåñòèñü ñî çâåçäîé

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