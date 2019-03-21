21 Марта 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

"Регион - пример для других": Игорь Баринов оценил вклад Югры в гармонизацию межнациональных отношений

Югра – пример для других регионов, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Чиновник отметил вклад автономного округа в гармонизацию межнациональных отношений в ходе форума, посвященного году языков коренных народов в России. Сегодня масштабное мероприятие стартовало в Ханты-Мансийске, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

Югра исторически формировалась как многонациональный регион, куда приезжали люди со всей страны. Благодаря этому округ обрел богатый опыт межнационального, межкультурного, межрелигиозного общения, отметил Игорь Бариинов на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой.

"При этом регион с высокой бюджетной обеспеченностью привлекает большой поток мигрантов, которые в какой-то степени меняют этноконфессиональный ландшафт в округе. Это не может не вызывать проблемы. Но несмотря на эти сложности, вопросы решаются позитивно", - добавил чиновник и подчеркнул, что Федеральное агентство по делам национальностей здесь будет помогать Югре в этой работе.

Глава региона поблагодарила ведомство за доверие.

"Мы из самых разных уголков собрались здесь, на югорской земле. Она нас гостеприимно приняла, и мы в ответе за нее и людей, которые раньше других пришли сюда", - резюмировала Наталья Комарова.

Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

Напомним, форум стартовал сегодня с церемонии открытия, презентации выставочной экспозиции и пленарного заседания "Один мир – тысячи голосов", участниками которого стали более 600 человек: представители науки, общественности, учителя родных языков со всей страны, представители органов власти регионов России и иностранные гости.

Один из организаторов форума – нефтяная компания "Лукойл". Сегодня на полях мероприятия компания подписала договор о взаимодействии в сфере социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов с Федеральным агентством по делам национальностей и благотворительным Фондом поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

"Главная наша задача - помогать коренным народам в разных регионах. В рамках сегодняшнего соглашения сегодня мы договорились о распределении ролей между сторонами. Основная задача, чтобы средства, выделяемые компанией, доходили до потребителя с максимальной адресностью, чтобы они расходовались на первоочередные задачи", - рассказал начальник управления региональных коммуникаций ПАО "Лукойл" Владимир Герасимов.

Завтра на форуме будут работать шесть тематических секций, посвященных обсуждению лучших практик и проектов по поддержке родных языков.

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"Регион - пример для других": Игорь Баринов оценил вклад Югры в гармонизацию межнациональных отношений

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Теги: международный форум, год языков коренных народов, югра, хмао



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