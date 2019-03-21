Куйвашев потребовал активизировать работу по развитию Шарташского лесопарка

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил руководству Шарташского лесопарка и всем профильным специалистам активизировать работу по развитию рекреационной зоны. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Как заявил Куйвашев на совещании 21 марта, в ближайшие годы в парке предстоит создать экологически чистую, благоустроенную, безопасную территорию здоровья, спорта, досуга и отдыха.

"Обеспеченную всей необходимой инфраструктурой и привлекательную для туристов. Особое внимание должно быть уделено экологической реабилитации и сохранению природной ценности озера Шарташ", - потребовал губернатор.

Стоит отметить, что работы по благоустройству вошли в план мероприятий по подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Куйвашев еще раз напомнил участникам совещания о внушительных объемах предстоящей работы и сжатых сроках ее выполнения.

Ранее стало известно, что благоустройством Шарташского лесопарка в Екатеринбурге займется компания ООО "Уралдортехнологии".