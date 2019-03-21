Угоны, кражи, избиения. В Шадринске будут судить банду подростков

В Шадринске перед судом предстанут пятеро подростков, которые обвиняются в совершении сразу 14 преступлений.

В списке - угоны, кражи, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В прошлом году несовершеннолетние угоняли машины, один из угнанных автомобилей обвиняемые продали, из одного из них похитили аккумулятор.

Также один из злоумышленников украл из подъезда одного из домов детскую коляску. А другой обвиняемый в пьяном виде избил своего соседа по квартире деревянным бруском.

Расследование уголовного дела завершено.