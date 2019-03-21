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Общество Приволжский ФО

В Ульяновской области арестован охранник, подозреваемый в сексуальном насилии над ученицей

Охранник школы в Ульяновской области, подозреваемый в сексуальном насилии над несовершеннолетней, арестован, заключение его под стражу поддержала прокуратура региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства

"Указанному лицу предъявлено обвинение по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до 20 лет, и мужчина арестован", - говорится в сообщении.

Ранее, напомним, как сообщало Накануне.RU, было установлено, что 18 марта сотрудник ЧОП, заманив малолетнюю девочку в свою квартиру, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

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В Ульяновской области арестован охранник, подозреваемый в сексуальном насилии над ученицей

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Теги: охранник, школа, Ульяновская область, насилие



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Ранее 20.03.2019 14:39 Мск Охранник школы в Ульяновской области подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетней

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