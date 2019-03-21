21 Марта 2019
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Общество Свердловская область

Екатеринбургский магазин, который раздавал списанные продукты, предложил бесплатную воду

Директор екатеринбургского магазина, который на этой неделе бесплатно раздавал списанные продукты, поставил кран с бесплатной питьевой водой. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В магазине мы сделали бесплатную питьевую воду. Если вы живете поблизости, приходите к нам с пустыми бутылками и набирайте на здоровье. Пс: Роспотребнадзор, пожалуйста, не приходи к нам за это", - пишет Иван Зайченко.

Напомним, что до этого Зайченко в своем супермаркете "Жизньмарт" организовал полку со списанными бесплатными продуктами. После этого Свердловский Роспотребнадзор проверил магазин, потому что посчитал, что такие действия не соответствуют требованиям законодательства.

В ходе проверки, санврачи выявили "иные нарушения обязательных требований к обороту пищевой продукции". Предприниматель заплатит штраф, минимум 100 тыс.руб.

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Екатеринбургский магазин, который раздавал списанные продукты, предложил бесплатную воду

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Теги: екатеринбург, супермаркет, штраф, нарушение, списанные продукты



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Ранее 19.03.2019 12:44 Мск Роспотребнадзор проверит екатеринбургский супермаркет, где бесплатно раздают списанные продукты

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