У Вексельберга - плюс два губернатора. В Оренбург и Мурманск отправили близких к олигарху варягов

После назначения главы ПАО "Т Плюс" Дениса Паслера (40) исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области, а заместителя главы Минстроя РФ Андрея Чибиса (40) – Мурманской, наблюдатели заговорили о том, что эти люди усилят позиции председателя совета директоров группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга.

Напомним, что Паслер - уроженец Свердловской области, руководил компанией "ГАЗЭКС" (структура "Реновы"). До 2016 года возглавлял правительство Среднего Урала, а после того как эта должность была ликвидирована, получил пост в ПАО "Т Плюс" (основной акционер компании – "Ренова").

Чибис родом из Чувашии, в начале своей карьеры работал адвокатом, в 2004 году стал советником губернатора Рязанской области, а затем возглавил экспертный отдел в администрации главы Чувашии. С 2008 по 2011 гг. - председатель Совета директоров, член правления, директор по правовым и корпоративным вопросам ОАО "Российские коммунальные системы" (100% акций РКС тогда принадлежали "Ренове"). В 2013 году назначен замглавы Минстроя РФ, спустя год стал главным жилищным инспектором России.

Так что обоих сегодняшних назначенцев не без оснований причисляют к клиентеле Вексельберга.

Однако президент фонда "Региональная политика" Павел Манченко не считает, что назначение "людей Вексельберга" усилит позиции олигарха в сложившемся политическом раскладе.

"Год от года такие назначения пытаются связать то с одной структурой то с другой, рассуждают, например, то "людях Михельсона", то о "людях Вексельберга, - сказал Накануне.RU эксперт. – Кстати, следует понимать, насколько далеки Оренбург от Мурманска и от территорий присутствия интересов "Реновы". На мой взгляд, в силу запроса на перемены, сформированном в обществе, Администрация Президента пытается каким-то образом этот запрос удовлетворить. И вынуждена делать ставку на тех, кто себя уже проявил и доказал свою эффективность. В каких структурах работали эти люди [Паслер и Чибис] - вопрос вторичный, главное - попытаться кадровым решением добиться изменений к лучшему непосредственно на территориях. И ставка на молодых "технократов" – она на поверхности".

Что касается Среднего Урала, то уроженец Карпинска, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько уже пожелал успехов своему земляку Паслеру, родившемуся в Североуральске.

"Денис Владимирович – человек, с которым мы дружим, много лет вместе работаем, я считаю его одним из самых достойных людей с точки зрения и профессионализма, и человеческих качеств, поэтому мы искренне за него рады, - признался Накануне.RU Бидонько. – Я сегодня его поздравил. Убеждён, что он достойно выполнит возложенные на него главой государства обязанности перед жителями Оренбургской области. А та школа, которую он прошёл здесь, в Свердловской области, ему обязательно поможет".

Депутат Государственной думы от Свердловской области Андрей Альшевских напомнил, что хорошо знаком с Паслером и между ними часто возникали споры, когда оба работали в Свердловской области. Но теперь эти дискуссии позади, и он даже готов "помочь, чем может" новому руководителю региона.

"Это кадровое решение принял президент Российской Федерации, и я как депутат Государственной думы не считаю возможным его комментировать, - заявил Накануне.RU парламентарий. – Очевидно, перед назначением были взвешены все аргументы "за" и "против". Надеюсь и уверен, что Оренбургская область будет динамично развиваться. Желаю ему удачи".

Однако в 2015 г. с инициативой "убрать Паслера"с поста председателя правительства Свердловской области выступал именно Альшевских (тогда – депутат свердловского парламента). Он утверждал, что ликвидация поста главы кабмина позволит сократить раздутый чиновничий аппарат. И в 2016 году в Свердловской области под предлогом оптимизации государственного управления и экономии бюджетных средств эту должность ликвидировали - правительство возглавил губернатор Евгений Куйвашев.

Сейчас в коридорах уральской власти стараются не говорить о том, что премьеру прочили пост губернатора, а из Свердловской области Паслер ушел после того, как Куйвашев якобы заподозрил его в подготовке "подковёрного переворота". Теперь местные политики могут искренне поздравлять коллегу с назначением в Приволжский федеральный округ. Как недавно поздравляли экс-мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, также имевшего губернаторские амбиции, с победой на выборах в Магаданской области.