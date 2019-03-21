В Магнитогорске при хлопке газа на заводе металлоизделий пострадали три человека

Три человека пострадали при хлопке газа на Магнитогорском заводе металлоизделий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

ЧП произошло сегодня днем.

Как сообщили в пресс-центре регионального ГУ МЧС, при проведении огневых работ на кровле завода произошла разгерметизация трех газовых баллонов с последующим хлопком газовоздушной смеси. Пожар быстро ликвидировали.

В результате инцидента пострадали три человека. Одного человека осмотрели на месте, от госпитализации он отказался, еще двое доставлены в больницы.

"Один с обширными ожогами тела и головы в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную медсанчасть Магнитогорска. Третьего пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в магнитогорскую ГБ №1", - рассказали в минздраве.