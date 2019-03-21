ЕСПЧ не стал защищать сургутского "Свидетеля Иеговы"* от России

Европейский суд по правам человека отказал Сергею Логинову в применении срочных обеспечительных мер по делу из-за того, что его якобы пытали в рамках расследования "работы" в Сургуте ячейки "Свидетелей Иеговы"*, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства юстиции России.

ЕСПЧ предложил российским властям провести независимый медицинский осмотр заявителя, чтобы подтвердить или опровергнуть его заявления. Министерство и Федеральная служба исполнения наказаний в ускоренном порядке организовали и провели обследование с участием независимых от органов следствия и уголовно-исполнительной системы медиков. Они установили, что Логинова никто не пытал.

Европейский суд по правам человека не усмотрел каких-либо обоснованных причин для удовлетворения ходатайства заявителя о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ.

Отметим, "обеспечительными мерами" в данном случае называется запрет государству совершать такие действия, которые опасны для человека. Например, экстрадировать его в ту страну, где его жизни может угрожать опасность.

Напомним, 15 февраля возбуждено уголовное дело против участников сургутской ячейки "Свидетелей Иеговы"*. Три человека арестованы. Ранее аналогичное сообщество "накрыли" в Урае.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.