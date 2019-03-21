В Кургане нет желающих стать мэром города

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы Кургана пока не поступило ни одной заявки, срок подачи заканчивается через несколько дней - 25 марта, об этом Накануне.RU сообщили в администрации города.

О старте конкурса объявили уже неделю назад, заявки начали принимать с 15 марта, однако пока никто не изъявил желание.

Как ранее сообщало Накануне.RU, должность главы города стала вакантной после неожиданного ухода Сергея Руденко - чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Есть версия, что уволиться Руденко "попросил" лично врио губернатора Зауралья Вадим Шумков.

Заседание конкурсной комиссии назначено на 4 апреля. Депутатам гордумы должны представить не менее двух кандидатов на согласование.