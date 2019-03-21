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Политика

В суд поступило три новых иска о банкротстве авиакомпании "ЮТэйр"

В Арбитражный суд Ханты-мансийского автономного округа поступило три новых иска с требованием банкротства авиакомпании "ЮТэйр".

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Заявления подали компании "Гидропромэнергострой", "Юган-юнион-кард" и "Компания "Интер". Требования пор каждому иску не превышают 400 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Первый иск подала финансовая компания "Флэш лайт капитал", она заявила о долге в 370 тыс. руб. Ранее авиакомпания заявляла об отсутствии риска банкротства, так как заявленный к взысканию долг незначительный.

Авиакомпания находится в процессе очередной реструктуризации долговых обязательств, объем кредитов сократился до 38,6 млрд руб., треть задолженности приходится на Сбербанк.

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В суд поступило три новых иска о банкротстве авиакомпании "ЮТэйр"

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Теги: ЮТэйр, Арбитражный суд, банкротство, авиация



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