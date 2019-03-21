21 Марта 2019
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Политика Тюменская область Уральский ФО

В Тюменской области назначен заместитель директора департамента имущественных отношений

В Тюменской области назначен заместитель директора департамента имущественных отношений Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Должность получила Алена Ивлева, ранее занимавшая пост руководителя одного из управлений департамента. Распоряжение о назначении подписано 19 марта. Отметим, что должность ранее занимал Владимир Третьяков. Однако зимой он перешел в администрацию Тюмени и стал заместителем Руслана Кухарука.

Напомним, об увольнении Владимира Третьякова стало известно 1 февраля 2019 г.

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В Тюменской области назначен заместитель директора департамента имущественных отношений

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Теги: назначение, Алена Ивлева, департамент имущественных отношений



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