В Тюменской области назначен заместитель директора департамента имущественных отношений

В Тюменской области назначен заместитель директора департамента имущественных отношений Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Должность получила Алена Ивлева, ранее занимавшая пост руководителя одного из управлений департамента. Распоряжение о назначении подписано 19 марта. Отметим, что должность ранее занимал Владимир Третьяков. Однако зимой он перешел в администрацию Тюмени и стал заместителем Руслана Кухарука.

Напомним, об увольнении Владимира Третьякова стало известно 1 февраля 2019 г.