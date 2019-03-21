Назарбаев не советовался с Путиным по поводу преемника, - Кремль

Покинувший пост президента Казахстана Нурсултан Назарбаев не советовался с Владимиром Путиным перед принятием решения о преемнике, но за несколько часов предупредил о своей отставке.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля назвал это некой "данью особым союзническим и дружественным отношениям двух стран, а также особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина".

Назарбаев, без малого 30 лет возглавлявший страну, объявил о своей отставке 19 марта . Сообщалось, что он останется главой партии "Нур-Отан" и членом Совбеза Казахстана.

На период до следующих выборов страну возглавит работавший с Назарбаевым с первых лет независимости Казахстана спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.

Одними из первых решений новых властей республики стало переименование Астаны в Нурсултан и назначение новым спикером сената старшей дочери первого президента страны Дариги Назарбаевой. По некоторым данным, в дальнейшем она может занять пост главы государства.