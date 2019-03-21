21 Марта 2019
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Политика Центральный ФО В России Москва

В Кремле объяснили принцип назначения новых глав российских регионов

В Кремле объяснили, как выбирали временно исполняющих обязанности глав регионов на место тех, кто ушел в отставку.

Напомним, по состоянию на 21 марта произошли отставки в пяти российских регионах: ушли губернаторы Челябинской области Борис Дубровский, Оренбургской области Юрий Берг и Мурманской области Марина Ковтун. В отставку отправлены главы республик Алтай и Калмыкии Александр Бердников и Алексей Орлов.

Во всех регионах назначены временно исполняющие обязанности глав.

Дмитрий Песков(2014)|Фото:Накануне.RU

Как прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общая система отбора предполагает, что все кандидаты находятся в "обойме президентского резерва". Он добавил, что дополнительным критерием выступает участие в работе региональных или федеральных органов власти. При этом, по словам представителя Кремля, связь политика с определенным регионом не играет решающую роль, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, политологи считают, что термин "молодые технократы" изжил себя - управление регионами государство доверяет опытным чиновникам и авторитетным фигурам. И если сегодня ротация губернаторов - это процесс плановый (у всех подавших в отставку срок полномочий истекал в сентябре), то в следующем году власти придется сменить модель управления регионами.

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В Кремле объяснили принцип назначения новых глав российских регионов

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Теги: Кремль, губернаторы, назначения



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