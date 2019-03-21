В Москве на неделю закроют пять станций "красной" ветки метро

Пять станций метро "красной" ветки в Москве закроются на неделю, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Речь идет о закрытии станций "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского". В штатный режим движение поездов войдет утром 6 апреля после открытия метро.

Закрывают станции в связи с необходимостью завершить строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро. "Строители проложат здесь второй перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне подземного кольца", - сообщили представители метрополитена.