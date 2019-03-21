"Завтра появится 16%-ая водка?" Минздрав предложил запретить продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21

Продажу алкоголя в России могут запретить лицам моложе 21 года. Правда, речь идет только об алкоголе с содержанием спирта более 16,5%. Такой законопроект вынесло Правительство РФ на общественное обсуждение. Большинство регионов поддерживает инициативу, заявили сегодня на общественных слушаниях в Общественной палате РФ. Критике подверглось лишь уточнение о крепости запрещенного к продаже молодежи алкоголя: эксперты убеждены, что алкоголизм и алкогольная наркомания начинается как раз с "легких" напитков – пива и вина, передает корреспондент Накануне.RU.

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Министерство здравоохранения предложило поправку в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта. Статью о запрете розничной продажи алкоголя в ведомстве хотят дополнить следующим положением:

"Розничная продажа алкогольной продукции не допускаются: несовершеннолетним, а в случае продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 процента объема готовой продукции - лицам, не достигшим возраста 21 года".

За пять лет обсуждения "Закона-21+" общество подготовилось к таким переменам, убежден модератор дискуссии, член комиссии ОП РФ, руководитель Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

"Эти три года трезвости – важная и необходимая для поддержания здоровья молодежи мера", - сказал общественник.

Почти 30 регионов страны поддержали инициативу, добавил Султан Хамзаев.

По видеосвязи свою позицию подтвердили губернаторы нескольких регионов - Ставропольского края, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Ингушетии, Пермского края, Чувашии.

По словам замминистра здравоохранения Олег Салагая, инициативу одобрило и общество.

"Порядка 70% населения поддерживает увеличение возраста продажи алкоголя", - сказал он.

Запрет продажи алкоголя до достижения определенного возраста необходимо вводить на федеральном уровне, иначе он не будет работать, добавил юрист Никита Филиппов. Он рассказал об опыте одного из регионов, где такую норму пытались применить через изменение регионального законодательства.

"Нормативный акт был отменен, поскольку Верховный суд постановил, что ограничение прав граждан в сфере оборота продукции противоречит их интересам", - пояснил юрист.

Более 20% молодежи уверено, что продажа алкоголя и так разрешена только с 21 года, упомянул результаты исследования пятилетней давности Никита Филиппов.

"Законодательная инициатива на тот момент была только предметом обсуждения, а почти четверть граждан, на которую было направлено ее действие, уже считала, что она принята", - прокомментировал юрист.

Россияне ждут от Правительства более решительных действий: 41% граждан страны считают, что даже те меры, которые сегодня принимаются, слишком мягкие. Такие данные привел представитель ВЦИОМ Кирилл Родин.

Социолог предупредил авторов инициативы о негативном дискурсе, который развернется в связи с "Законом-21+".

"Будут говорить, что служба в армии – с 18 лет, а алкоголь разрешено покупать только с 21 года. Или станут говорить, что приобретать до 21 года нельзя, а потреблять можно", - добавил Родин.

У противников инициативы нет разумных контраргументов, уверен модератор дискуссии. "Насколько это дико для любого нормального человека предлагать сравнить элемент уничтожения здоровья и долг перед родиной", - заметил Султан Хамзаев.

Несмотря на широкую поддержку идеи среди глав регионов, в некоторых субъектах приводят неожиданные аргументы против.

"Магаданская область – проблемный регион. Там один из самых высоких показателей смертности. Для меня стала дикостью позиция областного уполномоченного по правам ребенка, который заявил, что "нам этот американский опыт не нужен", - рассказал модератор.

Зампред правительства Магаданской области Надежда Филиппова пояснила, что эта позиция не является официальной позицией губернатора и правительства региона. Местные власти, напротив, обеспокоены алкоголизацией молодежи.

Россия должна войти в тройку государств, которые признали разрешенным возрастом продажи алкоголя 21 год, высказался главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Наша страна входит в число лидеров по объемам потребления алкоголя, хотя нас пытаются убедить, что мы на 40% снизили потребление алкоголя, но это не так", - заявил депутат Госдумы по видеосвязи.

Если "Закон-21+" будет принят, завтра появится 16-процентная водка, разрешенная к продаже молодежи, уверен председатель Союза борьбы за народную трезвость, один из авторов проекта "Общее дело" Владимир Жданов.

"В 18 лет наши юноши сразу водку не пьют – сначала пьют пиво и вино, а потом переходят на крепкий алкоголь. Мы завалим демографическую политику, если не примем полный запрет алкоголя до 21 года. Завтра появится водка 16%. Помню, как запретили алкоголь свыше 30%, сразу появился алкоголь 29%", - сказал общественник и назвал предложение Минздрава лукавым.

Участники обсуждения согласились с тем, что в законопроекте не должно быть полумер. "Но рассуждения на уровне градусов – непозволительная роскошь", - заключил модератор дискуссии.

Отметим, что законопроект доступен для обсуждения на сайте проектов нормативно-правовых актов. Общественное обсуждение началось сегодня и продлится до 4 апреля. Вступление запрета в силу запланировано на январь 2020 г.