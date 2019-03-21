Президент Чехии призвал Украину дать автономию регионам

Президент Чехии Милош Земан считает, что Украина должна изменить свою конституцию, "чтобы не только русскоязычные, но и другие регионы имели большую автономию", сообщает телерадиокомпания ČTK. Он сослался на Минские соглашения, которые не выполняются.

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Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2017 году Земан назвал возвращение Крыма в состав России "завершенным делом", что вызвало гнев в Киеве. Однако он отказался извиняться за свои слова.

При этом, как показали недавние опросы, более половины украинцев согласны хоть на автономию, хоть на отделение Донбасса, лишь бы это принесло мир в стране.