Первая волна атаки нового китайского авианосца будет мощнее, чем у "Ляонина"

В Китае опубликованы новые данные о размерах авиагруппы авианосца Тип 001.

Как сообщает портал Sina.com, на его палубе может разместиться на 4-5 самолётов больше по сравнению с "Ляонином". Дополнительные меcта для стоянки появились вблизи третьей стартовой позиции.

Известно, что на палубе "Ляонина" могут находиться 13 самолётов, таким образом, в первой волне атаки Тип 001 смогут принять участие 18 истребителей J-15.

Китайское издание обращает внимание на то, что ударная мощь авиагруппы Тип 001 составляет 70% от американских типа "Нимитц", у которых в первой атаке могут быть задействованы до 27 самолётов. Хотя Тип 001 всё равно уступает возможным соперникам из ВМС США по этому показателю на треть, китайский авианосец стал превосходить свой прототип – "Адмирал Кузнецов" и потенциального конкурента из ВМС Индии "Викрамадитья" (бывший советский авианесущий крейсер "Адмирал Горшков").

"Так как размеры палубы у "Ляонина" и "Кузнецова" идентичны, то там возможности по размещению самолетов на ней должны быть одинаковыми. Просто у нас предпочитали больше вертолетов держать на борту. На "Кузнецове" даже 16 летательных аппаратов на палубе размещали, но там самолетов только 11 было, остальные 5 - это вертолеты. А на "Викрамадитье" можно штук 10 самолетов и пару вертолетов на палубе держать. Если считать максимально возможные авиагруппы только численно, то по количеству самолетов и вертолетов авиагруппа китайского авианосца побольше будет. Другое дело, что у индийцев в качестве самолетов более легкие МиГ-29К, а у китайцев J-15, то есть аналоги Су-33", – рассказал Накануне.RU военный эксперт Юрий Лямин.

При этом, дополнительные истребители могут быть задействованы лишь в случае, если расстояние до цели сравнительно невелико. Эксперт обратил внимание на то, что у этих авианосцев три стартовые позиции. Две из них короткие, ближе к носовой части самолета. Однако с полными топливными баками Су-33 и J-15 могут стартовать только с третьей стартовой позиции, которая находится дальше на палубе. Соответственно там уже нельзя поставить ни самолеты, ни вертолеты.

Ранее сообщалось, что авиагруппа Тип 001 составит 20 истребителей J-15, каждый из которых способен нести до четырёх противокорабельных ракет "Инцзи"-12 или "Инцзи-18". Ожидается, что и "Ляонин", и пока не получивший названия Тип 001 примут участие в военно-морском параде, посвящённом семидесятилетию создания ВМС НОАК.