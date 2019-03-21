Опять! В Свердловской области на ребёнка упала глыба льда. Мальчик находится в больнице

В Каменске-Уральском на ребёнка упала наледь с крыши, после чего мальчик был доставлен в больницу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, снежный ком упал на голову.

Инцидент произошёл 20 марта.

"В настоящее время в ходе доследственной проверки выясняются все обстоятельства инцидента. Планируется провести судебное медицинское освидетельствование пострадавшего в целях установления степени тяжести вреда здоровью и характера травм, полученных ребёнком", - добавили в ведомстве.

Добавим, в начале марта 9-летнего мальчика из Екатеринбурга госпитализировали после падения на него наледи с крыши дома, а через несколько дней пострадала женщина, которая гуляла с коляской. Малыш отделался испугом, а вот у мамы диагностировали ушибы и ссадины.

Кроме того, на пожилую женщину прямо с крыши мэрии упала ледяная глыба. В результате у пострадавшей был зафиксирован ушиб груди и рассечено лицо. Также на этой неделе пострадала пенсионерка.

Напомним, прокуратура Екатеринбурга уже внесла 11 представлений и возбудила три административных производства в адрес мэра Александра Высокинского из-за нарушений при уборке крыш.