Продлён арест предполагаемому угонщику самолёта Сургут – Москва

Продлён арест сургутянина, которому вменяют попытку угона самолёта "Аэрофлота" Сургут – Москва, сообщил Накануне.RU старший помощник главы уральского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Лебедев.

Напомним, самолет "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву во второй половине дня 22 января. После взлета один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Его удалось убедить совершить промежуточную посадку. В результате командир развернул самолет и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы.

Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. По оценке Национального антитеррористического комитета РФ, командир воздушного судна принял единственно верное решение.

Сегодня арест продлён, на какой именно срок, не уточняется.