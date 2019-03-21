В МЧС вступились за пожарных, которые проходят по делу "Зимней вишни"

В МЧС вступились за пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, которые проходят обвиняемыми по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Они действовали соответственно ситуации, заявил замдиректора департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС РФ Сергей Сивенков.

Он пояснил, что за год сделан анализ ситуации по действиям сотрудников, передает "Интерфакс".

Ранее представитель СК заявил, что между сотрудниками МЧС может существовать сговор с целью ввести в заблуждение следствие по уголовному делу о пожаре в ТЦ.

Также следователи сообщали о случаях давления на потерпевших. Так, пожарные высказывали угрозы в их адрес.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Дело против Бурсина было возбуждено в июле - ему вменяется халатность. Дело против Генина завели в апреле.