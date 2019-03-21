На Южном Урале летчики выполнили сложный пилотаж на СУ-34 поколения 4++

На Южном Урале завершились учения новейших истребителей- бомбардировщиков Су-34 поколения 4++, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО.

В учениях приняли участие десять самолетов Су-34 и более пятидесяти человек.

Летчики отработали бомбовые удары по мишеням с пикирования и уничтожение наземных целей с помощью 30-мм авиационных пушек. Также для изучения маневренных характеристик самолетов военные отрабатывали виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя. В частности, были выполнены такие элементы, как "петля Нестерова", "косая петля", горизонтальные бочки, пикирование, горки.